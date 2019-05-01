Документ, который уже назвали законом об изоляции рунета, подписал этим вечером президент Владимир Путин

Он вступит в силу 1-го ноября. Авторами документа стали сенаторы-"единороссы" Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. Критики документа считают, что с его помощью власть хочет ввести в интернете цензуру, а применение закона не только ухудшит качество работы интернета, но и приведет к сбоям.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что применение закона не доставит неудобств российским пользователям.

Жаров настаивает на том, что закон об изоляции рунета не имеет ничего общего с китайской системой регулирования.