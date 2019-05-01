Несколько десятков человек задержали сегодня на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге

Первые суды, сообщает издание «Фонтанка», должны были пройти уже сегодня.

В день весны и труда в петербургские отделения полиции было доставлено, по официальным данным, 50 человек, а по подсчетам портала ОВД-Инфо – 68. Все они были участниками согласованной первомайской демонстрации, они шли в колонне демократических сил. Задерживали активистов жестко – у кого-то диагностировали переломы, кого-то увезли на скорой, еще несколько человек получили травмы. По версии, озвученной собеседниками издания «Фонтанка» из правоохранительных органов, действия силовиков можно объяснить недавней сменой руководства полиции города. Между тем, власти Петербурга обвинили оппозицию в провокации – ее представители якобы пытались сорвать праздничную акцию. Согласно заявлению Смольного, некие «зачинщики», цитата, «убедили граждан остановиться и не продолжать согласованное шествие. По сути, попытались организовать незаконный митинг», из-за чего ««идущие сзади законопослушные граждане не смогли продолжить праздничную демонстрацию». Теперь, как сообщил в своем твиттере координатор штаба Алексея Навального Денис Михайлов, некоторым активистам вменяют участие в несогласованном митинге, который, по версии полиции, прошел внутри согласованной демонстрации.

Задержания на первомайских акциях прошли сегодня не только в Петербурге, но и в других городах. Всего, по данным ОВД-инфо, в отделениях полиции по всей стране оказалось более 120 человек.

Обеспокоенность в связи с задержаниями в Петербурге выразили и в президентском Совете по правам человека. По словам его главы Михаила Федотова, мероприятие было согласовано с мэрией, в нем участвовали представители самых разных общественных сил. Именно поэтому факт задержания десятков активистов вызывает особое беспокойство. Совет, заверил Федотов, возьмет ситуацию на контроль.