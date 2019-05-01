Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отрицает свою причастность к утечкам секретной информации

Несколько часов назад в Лондоне было объявлено об отставке главы Минобороны в связи с разглашением служебной информации, которая прозвучала на заседании Совета национальной безопасности королевства. Новым министром обороны назначена бывший министр международного развития Пенни Мордонт.

Как утверждает британский таблоид Daily Mail, причиной отставки стала утечка сведений об участии китайской компании Huawei в строительстве британской сети 5G. Однако эта информация может привести к осложнениям в отношениях Лондона с Вашингтоном, который обвиняет Huawei в промышленном шпионаже.