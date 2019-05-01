Сразу в трех российских регионах сегодня прошли митинги и шествия против строительства мусорных полигонов

Как пишет интернет-издание «7х7», в Архангельске против строительства полигона на станции Шиес вышли около 5-ти тысяч человек. Они требовали запретить ввоз отходов из Москвы.

В Сыктывкаре против стройки на Шиесе выступали участники митинга профсоюзов, хотя организаторы настаивали на том, что эта тема не соответствует заявленным. В Вышнем Волочке около 200 жителей города выступали против строительства мусорного полигона неподалеку от них.