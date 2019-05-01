Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского, по некоторым данным, купила в Крыму квартиру за полцены

Как утверждает агентство Reuters, это произошло примерно за год до присоединения полуострова к России. Квартира была куплена у бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Александра Буряка. В эту избирательную кампанию он работал в команде Зеленского. Сам Буряк от комментариев отказался. В штабе Зеленского подчеркнули, что квартира была куплена по рыночной цене и с соблюдением всех законов Украины. После присоединения полуострова к России семья Зеленских этой недвижимостью никогда не пользовалась. Кроме того, добавили в пресс-службе избранного президента, квартира была указана в декларации.