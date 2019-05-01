Сразу в нескольких странах первомайские демонстрации сопровождались столкновениями с полицией

В Турции основные события происходили в Стамбуле. Полиция оцепила центральную площадь Таксим, однако небольшие группы активистов все равно собирались в этом районе, — передает агентство Reuters. В результате стычек с полицией были задержаны 137 человек.

Во Франции столкновения демонстрантов с полицейскими произошли в Париже. Там задержаны 200 активистов. Не менее 25-ти человек пострадали. Среди них трое полицейских.