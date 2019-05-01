Суды в Петербурге должны сегодня рассмотреть административные дела задержанных на первомайском шествии

Некоторых активистов уже доставили в здание Невского суда, — пишет интернет-издание «Фонтанка». По данным сайта «ОВД-инфо», всего было задержано 68 человек. При этом пострадали несколько участников демонстрации, а также по меньшей мере один журналист.

Смольный утверждает, что оппозиция устроила провокацию и пыталась организовать незаконный митинг. Однако уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов назвал действия полиции разгоном первомайского шествия. Активистов задерживали, когда они шли колонной в рамках согласованной акции.