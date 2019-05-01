Z Архив новостей новости
5 31 6 2443
20:31, 01 мая 2019

Депутат народного собрания Ингушетии от «Единой России» украл невесту

Похищенная раньше работала главврачом молгабекской районной больницы, — передает агентство «Интерфакс». Источник агентства утверждает, что ситуацию уже удалось урегулировать, и в ближайшее воскресенье состоится свадьба.

В то же время сами депутаты республиканского парламента не раз критиковали тех, кто придерживается этого обычая, и даже требовали ужесточить наказание за похищение невест. Виновнику теперь придется заплатить 200 тысяч рублей штрафа, другим участникам похищения невесты по 100 тысяч рублей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 444 6 21402 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пиар-войну в области человечности мы выигрываем Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…

5 267 6 26152 24.04
Kрф, донбасс, украина, политика, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 127 6 9444 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

От культа личности к культу силы Планомерно снижается количество негативно относящихся к фигуре Сталина. Еще в 2001 году таких было 43%, а теперь только 14%. Роль Сталина в жизни страны отрицательно оценивали в 2003 году 33%, а теперь 19%...

5 252 6 22373 26.04
Kсталин, общество, история, рф, власть, политика, мнения
Блоги

МИД РФ: «Этот приговор – позорное пятно на американской судебной системе» Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вынесенным в США приговором М.В.Бутиной…

5 109 6 10460 26.04
Kполитика, общество, события
Блоги

+ Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Главы государств начали свою первую встречу с  общения «один на один»...

5 178 6 20267 25.04
8читать ;смотреть
Kкорея, политика, события
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 277 6 31856 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 110 6 12722 30.04
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг — это в общем-то исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 204 6 24593 25.04
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Двойное гражданство для всех народов бывшего СССР Примерно 260 миллионов человек, говорящих по-русски, — это преимущество для налаживания связей, а не угроза для суверенитета…

5 48 6 6589 25.04
Kобщество, политика, языки, власть, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Пожалуйста, верните русских домой Давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских. Пока не выбьем из равнодушных, или корыстных, или просто ленивых, или даже искренне ошибающихся ответственных граждан все их аргументы…

5 332 6 46817 25.04
Kрф, гражданство, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 115 6 17086 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Новости

Владимир Путин ввёл упрощённый порядок получения гражданства России для дополнительных категорий граждан Украины Как сообщает Кремль, подписан соответствующий указ…

5 50 6 7721
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему громкое дело Марии Бутиной завершилось мягким приговором Уже этой зимой россиянка должна выйти на свободу. В суде не удалось доказать, что ее действия нанесли серьезный ущерб США…

5 132 6 20816 27.04
Kшпионаж, сша, политика, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8601 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Венесуэла сегодня. Две новости рядом Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову…

5 141 6 23624 07:00
Kвенесуэла, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Зеленский принес извинения за кадры с Рамзаном Кадыровым, который плачет после молитвы Ролик был показан в программе «ЧистоNews»...

5 33 6 14008
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…

5 145 6 131814 27.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 40 6 4092 30.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 52 6 536298 28.04
Kлукашенко, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 23 6 105664 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7791261
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4015931

Сегодня в эфире