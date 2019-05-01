Депутат народного собрания Ингушетии от «Единой России» украл невесту

Похищенная раньше работала главврачом молгабекской районной больницы, — передает агентство «Интерфакс». Источник агентства утверждает, что ситуацию уже удалось урегулировать, и в ближайшее воскресенье состоится свадьба.

В то же время сами депутаты республиканского парламента не раз критиковали тех, кто придерживается этого обычая, и даже требовали ужесточить наказание за похищение невест. Виновнику теперь придется заплатить 200 тысяч рублей штрафа, другим участникам похищения невесты по 100 тысяч рублей.