Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж приговорен к 50-ти неделям заключения

Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог. Почти 7 лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора после того, как его выдачи потребовала Швеция по уголовному делу. Основатель «Викиликс» опасался, что его могут выдать Соединенным Штатам, где ему может грозить смертная казнь. Не так давно он был задержан на территории дипмиссии после разрешения эквадорских властей.

Уже завтра Вестминстерский магистратский суд Лондона начнет рассматривать вопрос об экстрадиции Ассанжа в Штаты.