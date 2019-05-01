Полиция Петербурга сообщает о 50-ти задержанных на сегодняшнем первомайском шествии

Однако сайт «ОВД-инфо» пишет со ссылкой на правозащитников о том, что задержанных было 68. В главном управлении МВД по городу сказали, что все задержанные нарушали порядок в ходе массовых мероприятий. Представители оппозиции, в свою очередь, говорят, что сотрудники МВД стали задерживать активистов в оппозиционной колонне во время согласованной демонстрации. По их сведениям, полицейским не понравилось содержание некоторых плакатов, которые несли люди. В Смольном обвиняют оппозицию в провокациях.