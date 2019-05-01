Новозеландских журналистов обязали не публиковать некоторые эпизоды судебного процесса по делу о теракте в Крайстчерче

Как пишет местное интернет-издание Stuff, репортеры согласились не пересказывать слова подсудимого, в которых будут расистские высказывания или пропаганда терроризма. Ограничение распространится и на манифест, который незадолго до теракта появился от имени обвиняемого в интернете. Нападения на мечети в Крайстчерче произошли в середине марта. В результате атаки погибли 50 и были ранены, по меньшей мере, еще 50 человек.