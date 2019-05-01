Москва предупреждает Вашингтон о возможных тяжелых последствиях агрессивных шагов против Венесуэлы

Как сказал в телефонном разговоре российский министр иностранных дел Сергей Лавров госсекретарю США Майку Помпео, угрозы Белого дома в адрес венесуэльского руководства являются грубейшим нарушением международного права. Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу. Для этого нужен диалог всех политических сил, — сказал Лавров Помпео.

Накануне в Вашингтоне выразили надежду, что Россия не будет вмешиваться в происходящее в Венесуэле.