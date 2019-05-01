Власти Петербурга обвинили оппозицию в умышленной провокации и срыве первомайского шествия

Смольный считает, что его оппоненты пытались организовать незаконный митинг. Между тем, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, как передает агентство «Интерфакс», назвал действия полиции разгоном первомайского шествия. Несколько человек при этом получили травмы. Среди задержанных оказались журналисты и депутат заксобрания города. По данным сайта «ОВД-инфо», на акции в Петербурге были задержаны почти 70 человек. Это больше половины из общего числа задержанных на первомайских митингах и демонстрациях по всей России, — отметили правозащитники.