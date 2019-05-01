Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев вошел в пятерку финалистов премии Бориса Немцова

Его и остальных претендентов выбрали на сайте «Новой газеты» с помощью читательского голосования. Оно завершилось накануне. В финал также вышли политик Алексей Навальный, активист Либертарианской партии Михаил Светов, карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев и ростовская активистка движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко. Победителя должны назвать через месяц.

Ранее суд в Чечне приговорил Оюба Титиева к 4-м годам лишения свободы в колонии-поселении по обвинению в хранении наркотиков. Сам правозащитник называет дело сфабрикованным и связывает со своей общественной деятельностью.