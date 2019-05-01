МИД России призвал французские власти провести расследование инцидента с корром агентства РИА Новости в Париже

МИД России призвал французские власти провести расследование инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Париже. По словам коллег Виктории Ивановой, она получила удары дубинкой от полиции, когда освещала беспорядки на первомайской демонстрации. При этом у нее на руке была повязка с надписью «Пресса», а на голове каска в этим же словом, — подчеркивают в редакции агентства. В МИДе добавили, что считают недопустимым применение насилия в отношении журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности.



Впрочем, журналисты пострадали сегодня от рук силовиков не только за границей, но и в России. Сообщается, что в Петербурге во время задержания оппозиционных активистов полицейские избили фотографа Георгия Маркова. Он пытался вызвать «скорую помощь», однако, как передает телеканал «Дождь», врачи отказались совершать срочный выезд до спецстранспорта полиции.