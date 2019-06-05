На Украине предложили лишать гражданства жителей Донбасса, которые получат российский паспорт

Указы, упрощающие эту процедуру для нескольких категорий граждан Украины, ранее подписал президент Владимир Путин.

Согласно Конституции, украинец может обладать только одним гражданством, поэтому люди, которые получают российский паспорт, могут лишиться гражданства Украины, сказал местному «Пятому каналу» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак. Он считает, что ровно так властям страны поступить и стоит – аннулировать внутренние и заграничные паспорта жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые получат российское гражданство по новой процедуре. С точки зрения замминистра, Москве все это нужно, поскольку появятся основания заявлять, что Россия защищает в Донбассе своих граждан. Указ об упрощении процесса получения гражданства жителями ЛНР и ДНР Владимир Путин подписал неделю назад. Сегодня он также поставил подпись на документе, который позволяет воспользоваться этой процедурой и другим гражданам Украины, например, если у них есть удостоверение беженца, разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Ранее в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В МВД отметили, что эта процедура не требует отказа от гражданства Украины.