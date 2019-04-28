Президент России подписал этим вечером так называемый закон об изоляции рунета

Документ уже опубликован на портале правовой информации. Его авторы, в основном члены «Единой России» в верхней и нижней палатах, настаивают на том, что закон будет способствовать устойчивости российского сегмента интернета, если Запад решит отключить Россию от глобальной инфраструктуры. Критики предупреждают, что в случае реализации закона он вызовет сбой в рунете.

В эффективности блокировки интернета в России сомневается политик Евгений Ройзман. В эфире «Эха Москвы» он высказал мнение, что при этом на выполнение закона будет потрачено немало средств.

Евгений Ройзман, в то же время опасается, что следующим шагом властей может стать закрытие границ.