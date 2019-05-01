В Киеве предложили лишать украинского гражданства жителей Донбасса, которые получили российские паспорта

В правительстве страны напомнили, что украинская Конституция говорит только об одном гражданстве, — передает местный 5-й канал.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет категорию украинских граждан, имеющих право получить российское гражданство по упрощенной схеме. В частности, теперь это возможно тем жителям Крыма, которые родились на полуострове, жили там и уехали до его присоединения к России.