Растет число ресторанов, которые присоединились к бойкоту компании «Мираторг»

Ее президент Виктор Линник резко отозвался о тех, кто выступает против запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования.

От продукции компании «Мираторг» отказались рестораны Екатеринбурга «Огонек» и «Алиби». Экономически это менее выгодно, поскольку у других производителей продукция дороже, однако принципиальная позиция для ресторана оказалась важнее.

Совладелец заведений Евгений Кексин сообщил в интервью «Эху Москвы», что заменит мясо более дорогой, но качественной продукцией. Кроме того, он надеется, что его примеру последуют другие рестораторы:

Пленка:

Поводом для таких решительных действий стало заявление президента компании «Мираторг» Виктора Линника, который назвал любителей хамона и пармезана «балаболами» и «закатившими истерику из ничего». Эти слова вызвали резкое возмущение и у пользователей социальных сетей. В частности, блогеры пишут: «Каждый раз до глубины души поражает вот такое отношение к своим же клиентам. Ну окей, Мираторг, больше никогда у тебя ничего не куплю». «Хамон я не люблю, но присоединюсь к бойкоту продукции «Мираторг», отметил карикатурист Сергей Елкин. Сейчас по закону каждый россиянин может провозить из-за границы до пяти килограммов санкционной продукции для личного пользования.

Продовольственное эмбарго Россия ввела в ответ на санкции ЕС и США после присоединения Крыма.