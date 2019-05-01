Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800м южноафриканка К.Семеня проиграла дело в международном спортарбитраже

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканка Кастер Семеня проиграла дело в международном спортивном арбитраже. Уровень тестостерона теперь станет главным критерием Международной федерации по допуску к женским соревнованиям.

Семеня, несмотря на свою мужеподобность, которую обсуждают уже много лет, не была на голову сильнее конкуренток. Олимпийское золото Лондона она получила только после того, как Марию Савинову, занявшую первое место, дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Тем не менее, многие соперницы не хотели, чтобы она соревновалась с ними. Международная федерация легкой атлетики ввела критерий, который кажется объективным, установив предельный уровень тестостерона в организме, с которым можно выходить на женские старты. Границу определили щадящую. Обычный показатель в три раза меньше красной линии, но Семеня не вписалась даже в эти границы. Феномен заключается в том, что у нее такие показатели от рождения. Бегунья начала принимать препараты, снижающие уровень гормона, но прибавила в весе и потеряла в результатах. На время ей помог случай индийской спортсменки Дьюти Чад, которая опротестовала «тестостероновый критерий». Федерация не смогла доказать, что гормон вообще влияет не результаты, поскольку исследований на этот счет тогда не было. Когда они были проведены, выяснилось, что влияние все-таки существует. На любимой дистанции Семени прибавка в результате составляет около 2 секунд, что существенно при современной плотности результатов и может решить дело в ее пользу. Спортивный арбитраж отказался считать новые правила дискриминационными и несправедливыми.

Международная федерация легкой атлетики отложила введение новых правил до того момента, как закончатся слушания в КАС и теперь препятствий на их пути не осталось.