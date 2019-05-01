Соединенные Штаты готовы использовать армию для решения венесуэльской проблемы, если в этом будет необходимость

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Он вновь сказал, что военная операция возможна. Однако, пока в администрации США отдают предпочтение мирному решению проблемы. Обстановка в Венесуэле обострилась накануне после серии антиправительственных выступлений. Они начались после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Ранее Майк Помпео завил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов покинуть страну.

МИД Венесуэлы назвал заявление Помпео фейком. Николас Мадуро, тем временем, пообещал, что все причастные к беспорядкам будут наказаны.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников не снижать активность.

Россия вновь призвала все стороны конфликта в Венесуэле к диалогу.

Опасность вторжения американцев в Венесуэлы, действительно, существует, сказал в нашем эфире директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ Ян Бурляй. По его словам, Россия никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, а сообщения о наших специалистах там этому не противоречат.

Западные СМИ характеризуют противостояние между президентом Мадуро и главой парламента Гуайдо как чрезвычайно шаткое и переменчивое, предвидя в случае неудачи народного восстания массовые аресты оппозиции и усиление репрессий.

Как пишет сайт USA Today, эксперты ожидают ужесточения диктатуры, если усилия Хуана Гуайдо и его союзников, в том числе в армии, не пройдут точку невовзрата. Между тем, телеканал Фокс Ньюз сообщает, что с Мадуро порвал глава венесуэльских спецслужб Мануэль Фигера. В своем открытом письме, подлинность которого была подтверждена агентству Ассошиейтед пресс членом администрации США, Фигера написал, что «настало время искать новые политические пути и выстраивать страну заново». Имя Гуайдо в послании не упоминается, однако указывается на то, что Венесуэла «переживает разрушительное падение». Сам Гуайдо ранее обещал, что в ближайшее время обнародует список высокопоставленных военных, которые поддержали протесты. Наиболее известный в стране, выступающий против режима активист, Леопольдо Лопес, политический протеже Хуана Гуайдо, как его называет сайт Фокс ньюз, заявил сегодня, что из-под домашнего ареста он был освобожден сотрудниками сил национальной безопасности, перешедшими на сторону врио президента.

Попытка привлечь армию на свою сторону и сместить Мадуро силами оппозиции предпринимается уже в течение последних трех месяцев, пишет Нью-Йорк таймс. Накануне Гуайдо пообещал сменить власть в стране, выступая перед своими сторонниками на военной базе в Каракасе, тем самым вызвав разговоры о том, что военные, возможно, готовы поддержать его, полагает автор публикации. Газета подчеркивает, что временное управление страной главой парламента в подобных кризисных ситуациях предусмотрено конституцией, не делая при этом прогнозов о том, чем закончится конфликт двух политических сил и, фактически, двух президентов. Нью-Йорк таймс отмечает, что для Трампа, явно планирующегося переизбираться в 2020 году, кризис в Венесуэле является очевидным примером краха социалистической системы; администрация Белого дома приняла целый ряд мер экономического давления на Николаса Мадуро, включая запрет на закупки венесуэльской нефти, жизненно важной для его режима статьи экспорта.

Издание напоминает, что Дональд Трамп по-прежнему не исключает использование военной силы США в Венесуэле, что может резко обострить отношения между Вашингтоном и Москвой, поддерживающей режим Мадуро.