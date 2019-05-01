Британский суд приговорил создателя портала Викиликс Джулиана Ассанжа к 50 неделям ареста за нарушение условий выхода под залог.

Джулиан Ассанж сегодня появился в Суде Короны в Саусворк в сером свитере и с подстриженной бородой. Ранее интернет обошли его снимки сразу же после задержания британской полицией три недели назад — где он больше походил на священника, а не создателя портала Викиликс.

Этот приговор касается нарушений правил выхода под залог. В 2012 году, после того, как Швеция запросила его экстрадиции по обвинениям в сексуальных преступлениях, суд выпустил его под залог, после чего Ассанж отказался от сотрудничества со следствием и скрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провёл 7 лет. Судья Дебора Тэйлор была резка в своих высказываниях и сказала, что таким образом он использовал свою привилегированную позицию и намеренно повлиял на ход правосудия, подмяв под себя закон этой страны». На патрулирование периметра посольства Эквадора, за всё это время, по её словам, казна потратила — в переводе на рубли — более триллиона. Судья отвергла доводы защиты Джулиана Ассанжа, что его могли похитить или даже убить, не помогло и его письмо суду с глубочайшими, как он написал извинениями и приговорила создателя портала Викиликс к максимально возможному сроку в 50 недель ареста.

Всё это с неодобрением восприняли порядка двух десятков сторонников Джулиана Ассанжа, которые скандировали «Позор» и «Нет правосудия в Великобритании». Сам создатель Викиликс, перед тем, как его увели, поднял в воздух кулак в знак солидарности с ними. Его адвокаты уже заявили, что готовятся обжаловать этот приговор.

Завтра лондонский суд рассмотрит запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Штаты обвиняют его в незаконном доступе и публикации секретных материалов.