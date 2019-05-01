Свыше ста тысяч человек, по оценке МВД, приняли участие в профсоюзном шествии

В преддверии акции многие пользователи соцсетей жаловались, что их заставляют идти на демонстрацию под угрозой лишения премий.

Впрочем, при общении с журналистами люди, как правило, в этом не признаются. Учителя одной из школ в Южном Бутове сказали корреспонденту «Эха Москвы», что пошли на акцию в свой выходной добровольно.

На добровольно-принудительный характер мероприятия, между тем, намекнули тренеры одной из спортивных школ.

Впрочем, спортсмены отметили, что никаких наказаний за неявку им никто не обещал.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции левых сил вспоминал о тяжелых временах, которые пережил наш народ.

Представители партии ЛДПР сегодня митинговали у Института мировых цивилизаций в 1-м Басманном переулке. Среди прочего, Владимир Жириновский сказал, что у трудящихся не должно быть так много выходных.

Либерал-демократы собрались под лозунгами «Не мешайте работать!», «Весна в русском доме», «ЛДПР – это мир!».



В Москве на Красной Пресне сегодня прошла первомайская Монстрация. Она стала частью большого шествия, в котором принимали участники антифашистского движения, зоозащитники и психоактивисты.

Наряду с социальными и политическими лозунгами, с которыми по улице Заморенова сегодня прошли левые и антифашисты, художественная акция «монстрантов» выделялась живописностью и многообразием форм подачи. Все было согласовано и прошло близ Белого дома, но на одной из тишайших и обычно остающихся в стороне для туристов около киноцентра «Соловей» и Московского зоопарка. Сначала – растяжки со словами в поддержку фигурантов дела «Нового величия», осужденных Сенцова и Кольченко. Затем — многочисленная и шумная группа веганов с плакатами «Остановите фарш!» и «Будущее за растениями!». Колонна психоактивистов шла растяжкой «Псих! Труд! Май!» и с лозунгами защиты прав людей с душевным расстройствами. Весьма юные молодые люди, с ярким мэйкапом и разноцветными волосами.

В хвосте колонны – многочисленная группа с шуточными лозунгами, скандировавшая «Солнце это прекрасно!», «Окрошка только на квасе!», «Навстречу внутренней заре», «Ты один на районе», «Хватит кормить Канзас!», «Чтоб да, так — нет», и все это в разноцветье головных уборов, значков, портретов Ильича, растяжек «Я выживу и перезвоню» и «Нам хана».

Кто-то не распространялся в глубоком анализе фразы «Будущее за грибами», считая ее самодостаточной, а некоторые вполне глубокомысленно объясняли и без тени иронии давали интерпретацию своих плакатов.

Первомайская погодя явно способствовала декламации стихотворных форм: «И норы полосатых землероек слагаются в таинственную вязь» среди ярких плакатов «Жизнь измеряется не годами, а блинами», «Феминитив дышит, где хочет» и «Все вокруг снится».

Альтернативное первомайское шествие привлекло сегодня около полутора тысяч человек, а монстрация в Москве состоялась во второй раз.