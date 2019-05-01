Более 100 человек задержаны в российских городах в ходе различных первомайских акций

Это данные «Медиазоны». Наиболее массовые задержания были в Санкт-Петербурге, причем речь идет о согласованном шествии.

Утро началось с того, что полиция на опережение задержала десять человек в разных частях города. Большинству не объяснили за что. Одну женщину взяли за акцию, которая прошла зимой, другого молодого человека — за акцию, которая состоялась еще в прошлом году. Пока колонны строились, полиция цензурировала плакаты. Так не пропустили цитату американского сенатора Джона Маккейна — «Владимир Путин — бандит и убийца. И тот, кто описываетесь по-другому, просто лжёт» и плакат «Петербург против Беглова и единороссов». Имеется в виду временный губернатор Петербурга Александр Беглов. Когда колонна двинулась, полиция стала выхватывать из нее людей с плакатами против Путина. Тогда демонстранты решили, что они не пойдут дальше, пока задержанных не отпустят. Полиция расценила это как несогласованный митинг и стала задерживать людей. В автозак попали также два журналиста. Один из них – Георгий Марков сообщил корреспонденту «Эха Москвы», что полиция его била.

Временно исполняющий обязанности губернатора С.-Петербурга Александр Беглов во время своего выступления на Дворцовой площади неожиданно оговорился.

После шествия на Дворцовой площади состоялся праздничный концерт. По последним данным, в Петербурге задержаны примерно 70 человек.