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Эксклюзив Эха 18:00, 01 мая 2019

Владимир Путин расширил категорию граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

Владимир Путин расширил категорию граждан Украины, которые могут рассчитывать на упрощенный порядок получения российского гражданства. Сегодня подписан соответствующий указ. В нем, кстати, упомянуты и граждане других государств.

Согласно указу, обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, которые родились и жили в Крыму и Севастополе, но уехали оттуда до 18 марта 2014 года, т.е. до вхождения этих территорий в состав России, а также те, кто был депортирован с полуострова еще в советское время.
Аналогичное право получают украинцы и лица не обладающие гражданством или подданством другого государства, которые постоянно проживали на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей до апреля 2014 года, а сейчас имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца или иные документы, позволяющие им находиться в нашей стране.
Кроме того, на упрощенный порядок могут рассчитывать граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и в прошлом имели советское гражданство.
Дети, супруги и родители всех вышеперечисленных категорий иностранцев также подпадают под действие указа. Документ устанавливает, что срок рассмотрения заявлений от всех упомянутых в нем лиц, не должен превышать трех месяцев.

Указ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР был подписан 24-го апреля. Владимир Путин не исключал, что облегчить получение гражданства могут для всех украинцев.

Владимир Путин сделал новый выпад в сторону избранного президента Украины Владимира Зеленского, считает украинский политолог Вадим Карасев.

По словам Карасева, на Украине в целом не так много желающих получить российский паспорт.

Указ Владимира Путина поможет людям трудоустроиться, а в отдельных случаях можно говорить о спасении их жизней. Так считает член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Срок рассмотрения заявлений от граждан, упомянутых в указе президента, не должен превышать три месяца.

Российские власти решили подкрепить свою инициативу о выдаче гражданства украинцам, сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей.

Соловей отметил, что авторы инициативы явно не рассчитывают, что таких людей будет много.

Сегодняшний указ президента может помочь ему получить больше голосов на выборах, — сказал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов также отметил важность того факта, что сегодняшний указ затрагивает не только жителей востока Украины, но и их ближних родственников, которые могли никогда не жить в этом регионе.



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