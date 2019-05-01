Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы МВД Ингушетии

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. О возможном уходе Дмитрия Кавы с этого поста сообщалось еще месяц назад. По сведениям сайта «Кавказский узел», это могло быть связано с тем, что Кава не стал отдавать приказ о разгоне митингующих в Магасе. Сам глава МВД Ингушетии после событий в столице республики, по некоторым данным, попросил об отпуске.

Также сегодня Владимир Путин отправил в отставку еще нескольких высокопоставленных силовиков, в том числе начальника ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.