На некоторых задержанных сегодня в Петербурге составляют протоколы об участии в несогласованном митинге

По версии полиции, он прошел внутри согласованной акции. Об этом, в частности, пишет в Твиттере координатор штаба Алексея Навального Денис Михайлов. По его словам, полицейские считают, что несогласованная акция началась, как только колонна оппозиции остановилась.

По данным сайта «ОВД-инфо», в Петербурге сегодня были задержаны 68 участников демонстрации. Всего по России правозащитники насчитали 124 задержанных активиста.