Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

В Екатеринбурге рестораны «Огонек» и «Алиби» отказались от продукции компании «Мираторг» из-за неподобающего высказывания президента компании Виктора Линника. Совладелец обоих заведений Евгений Кексин сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что заменит мясо «Мираторга» более дорогой, но качественной продукцией и выразил надежду, что их примеру последуют другие рестораторы.

«Мы отказались от продукции «Мироторг» из-за высказывания господина Линника. Многие рестораторы возмущены тем, что у нас нет возможности торговать нормальным мясом, а они все время ужесточают свое лобби. И последнее высказывание — это уже перебор. Мы решили убрать из своих ресторанов мясо компании «Мираторг» и заменить его мясом других производителей. Пусть это для нас будет дороже, но мы готовы на это пойти, чтобы сделать эту историю показательной», — сказал Е.Кексин.

Ресторатор высказал надежду, что эту акцию поддержат другие рестораторы и магазины.

«Это оставлять без внимания уже нельзя. Нам приходится есть, что попало из-за того, что некоторые хотят зарабатывать больше денег», — подчеркнул он.

По мнению Е.Кексина, говядина из США, Великобритании, Чили, Аргентины или Австралии намного лучше продукции компании «Мираторг».

«Как только появился «Мираторг», сразу же появилось эмбарго на поставку мясной продукции, потому что родственникам Медведева (премьер-министр РФ) нужно зарабатывать», — отметил он.

Ранее президент агрохолдинга Виктор Линник прокомментировал запрет на ввоз зарубежной мясо-молочной продукции в Россию. На вопрос журналиста, зачем это нужно, он ответил, что «хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан – во Франции». А любителей этих продуктов В.Линник назвал «балаболами», «закатившими истерику из ничего».