Сенатор Клинцевич приветствует решение дать гражданство отдельным категориям иностранных граждан

Решение президента России Владимира Путина дать гражданство отдельным категориям иностранных граждан приветствует член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я очень положительно отношусь к этой инициативе. Есть много людей, которые хотели бы вернуться на родину, не у всех сложились благоприятные жизненные обстоятельства. И сегодня каждый, кто считает себя русским и нуждается в поддержке, благодаря этому решению, имеет право получить гражданство, вернуться на родину и трудоустроиться», — сказал он.

По мнению Ф.Клинцевича, этот процесс поможет людям, например, гражданам непризнанных республик ДНР и ЛНР, трудоустроиться, а в отдельных случаях спасти их жизни.

«Этот процесс направлен, прежде всего, на то, чтобы дать гражданам ДНР и ЛНР возможность защитить себя. И, несмотря на то, что в этих не признанных республиках много желающих, все равно этот процесс будет естественным.

Но самое главное, что этот процесс реально поможет людям трудоустроиться и спасти просто жизни, и создать нормальные человеческие условия в дальнейшем», — отметил сенатор.

Президент РФ подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Указ подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей «О гражданстве Российской Федерации».