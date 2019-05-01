Майк Помпео: США готовы в случае необходимости начать военную операцию в Венесуэле

Об этом заявил глава госдепа Майк Помпео.

Военная операция в Венесуэле возможна. Если это потребуются, Соединенные Штаты пойдут на этот шаг – заявил Майкл Помпео в интервью телеканалу «Фокс бизнес». Его слова цитирует агентство ТАСС. Он напомнил, что глава Белого Дома Дональд Трамп ранее ясно и последовательно обозначил позицию американских властей по этому поводу. Глава госдепа отметил, что США вынуждены были бы реагировать в частности в случае, если бы лидер оппозиции Хуан Гуйадо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, был заключен в тюрьму. При этом, по словам Помпео, Соединенные Штаты предпочли бы мирный переход власти, при котором лидер республики Николас Мадуро добровольно покидает свой пост и назначаются новые выборы. Также стало известно, что Помпео планирует сегодня по телефону обсудить ситуацию в Венесуэле с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В российской дипломатическом ведомстве эти планы подтвердили.

ОТВОДКА:

Накануне в Венесуэле возобновились антиправительственные выступления. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции «Свобода» по свержению президента Мадуро. Ожидается, что демонстрации продолжатся и сегодня.