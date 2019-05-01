Украина может лишить гражданства жителей Донбасса, которые получат российские паспорта

Об этом предупредили в Министерстве по вопросам временно неподконтрольных территорий. Чиновники сослались на Конституцию, где говорится, что украинец может иметь только одно гражданство, — передает местный 5-й канал.

Президент России Владимир Путин своим указом сегодня расширил категорию граждан Украины, которые могут в упрощенном порядке получать российские паспорта. В документе говорится о том, что на это могут рассчитывать те жители соседнего государства, которые родились, жили в Крыму и уехали до его присоединения к России, а также их дети, супруги и родители. Также это касается тех, кто жил в Донецкой и Луганской областях Украины, которые сейчас контролируют сепаратисты, и их ближайшие родственники.

Таким образом власти подкрепляют свою инициативу о выдаче гражданства украинцам, — сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей.

Соловей добавил, что авторы инициативы явно не рассчитывают, что таких людей будет много.