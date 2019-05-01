Массовыми задержаниями обернулась сегодня согласованная первомайская акция в Петербурге

Полицейские начали хватать активистов, которые шли в колонне оппозиции. По словам очевидцев, сотрудники МВД в некоторых случаях действовали грубо. Интернет-издание «Фонтанка» пишет, что несколько человек позже из отделений полиции доставили в больницы. Пострадал фотокорреспондент. По последним данным, задержаны 68 человек, в том числе депутат заксобрания Петербурга Максим Резник.

Некоторых задержанных уже начали отпускать из отделений полиции.

Всего же, по данным сайта «ОВД-инфо», по всей России на первомайских акциях были задержаны 124 человека.