Блокбастер «Мстители» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

На это ему потребовалось всего лишь два с половиной дня. Как отмечает сайт «Бюллетень кинопрокатчика», это самое быстрое покорение миллиардной планки в российском прокате. Фильм уже посмотрели уже 3,5 миллиона российских зрителей.

«Мстители. Финал» вышел у нас на пять дней позже мировой премьеры. Пресса писала, что это было сделано по требованию Министерства культуры ради проката отечественной картины «Миллиард», однако в Минкульте это отрицали.