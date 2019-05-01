Минкульт, по некоторым данным, отказался выдавать на 10 мая прокатное удостоверение фильму ужасов «Дитя тьмы»

Министерство культуры, по некоторым данным, отказалось выдавать на 10 мая прокатное удостоверение канадскому фильму ужасов «Дитя тьмы». Как пишет портал DTF со ссылкой на главу прокатной компании «Кинологистика» Анатолия Сергеева, им предложено перенести премьеру на 23 число. Суть претензий он не назвал.



В свою очередь журналисты обращают внимание, что канадский фильм должен выйти одновременно с несколькими российскими военными драмами, в том числе «Коридор бессмертия», «Война Анны» и «Братство» Павла Лунгина. В Минкульте пока не подтверждают информацию о требовании перенести картину.