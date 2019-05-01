Майк Помпео: США готовы использовать армию для решения венесуэльской проблемы, если это потребуется

США готовы использовать армию для решения венесуэльской проблемы, однако только в случае, если это потребуется, — сказал американский госсекретарь Майк Помпео. Он подчеркнул, что в Вашингтоне хотели бы увидеть мирное решение проблемы. Помпео добавил, что хочет обсудить ситуацию в латиноамериканской республике со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Разговор может состояться уже сегодня.

Накануне в Венесуэле обострилась обстановка. Группа военных объявила о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ходе столкновений с силовиками пострадали десятки протестующих.