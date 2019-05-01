Более 120-ти человек, по данным сайта «ОВД-инфо», задержаны в восьми российских городах на первомайских акциях

Больше всего – около 70-ти человек – оказались в отделениях полиции в Петербурге. Задержания здесь проходили на согласованной демонстрации в оппозиционной колонне. По некоторым данным, полицейским не понравились плакаты, которые несли участники. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», по меньшей мере двум задержанным стало плохо, их забрали из отделения в больницу. Сайт «МБХ Медиа» пишет, что также «скорую» вызвали фотокорреспонденту Георгию Маркову. Его при задержании, по словам очевидцев, избили полицейские.