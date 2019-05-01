Менее чем через два часа сборная России начнет первый матч Чешских хоккейных Игр – заключительного этапа Евротура

Россияне играют против сборной Швеции.

Международная федерация сдвинула сроки проведения чемпионата мира по хоккею на вторую половину мая. Тренеры команд получили более широкие возможности приглашать игроков. Комад, которые закончили сезон стало больше. Сборная России получила почти олимпийский состав. От поездки в Словакию не отказался никто из наших звезд, правда парни из Вашингтона — Овечкин, Кузнецов и Василевский сегодня скорее всего не сыграют. Впрочем, и без них команда выглядит весьма мощно и за ней интересно понаблюдать. Илье Воробьеву предстоит решить не обычную задачу по латанию дыр, в каким то образом распределить всех звезд так, чтобы они не мешали, а напротив помогали друг друга. Капитаном сборной назван Илья Ковальчук. Адександру Овечкину, который обычно выступает за сборную в этой роли, предстоит ему ассистировать.

Матч между сборными России и Швеции в рамках Еврохоккейтура начнется в 16 часов. Трансляция на канале Матч ТВ.