Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для дополнительных категорий граждан Украины

В подписанном сегодня указе говорится, что это те, кто родился и постоянно проживал в Крыму и Севастополе, но выехал за пределы региона в 2014 году, а также их дети, супруги и родители. Также на упрощенный порядок могут претендовать украинцы, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство и удостоверение беженца.

Владимир Путин сделал новый выпад в сторону избранного президента Украины Владимира Зеленского, считает украинский политолог Вадим Карасев.

По словам Карасева, на Украине в целом не так много желающих получить российский паспорт.