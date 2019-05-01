Более ста человек задержаны сегодня в различных российских городах в ходе первомайских акций

В основном, это участники одиночных пикетов и монстраций. В Петербурге были задержаны более 60-ти активистов, — об этом сообщает «Медиазона». Причем, там задержания начались еще до начала демонстрации. Среди задержанных оказался депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. Позже его отпустили.

Временно исполняющий обязанности губернатора С.-Петербурга Александр Беглов во время своего выступления на Дворцовой площади неожиданно оговорился.

После шествия на Дворцовой площади состоялся праздничный концерт.