В США спецпрокурор Роберт Мюллер недоволен тем, как генпрокурор, пресса и общество интерпретировали его доклад по расследованию вмешательства России в президентские выборы.

Генпрокурор США Уильям Барр в направленном Конгрессу письме в конце марта представил свое, лишенное многих нюансов изложение доклада комиссии Мюллера. Как пишет газета Вашингтон пост, письмо Барра не в полной мере отражало контекст, характер и суть работы и выводов, в частности, по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года. В результате, как заявил Роберт Мюллер, в обществе возникла путница в отношении критически важных сторон расследования, что может подорвать к нему доверие со стороны американцев. Как пишет сайт Си-эн-эн, то, как Уильям Барр изложил конгрессу содержание доклада, было предназначено для того, чтобы создать благоприятную политическую атмосферу вокруг президента Трампа, который тут же поспешил заявить, что, цитата, «ни сговора (с Россией), ни препятствия (расследованию) не было». В четверг, к 17 часам по московскому времени генеральный прокурор должен появиться в Конгрессе, чтобы отчитаться о законности своих действий перед комитетом Палаты представителей по судебным делам.

Некоторые демократы в Конгрессе считают, что генпрокурор Уильям Барр должен немедленно подать в отставку.