В Москве прошла акция левых сил, посвященная Дню Международной солидарности трудящихся

В ней приняли участие представители КПРФ, «Левого фронта», обманутые дольщики и зоозащитники.

Несколько тысяч человек проследовали под красными флагами от Калужской площади в сторону центра, где в Театральном проезде начался митинг. Люди требовали социальной справедливости, достойных пенсий и зарплат, выступали против коррупции. Ряд участников призывали отправить правительство в отставку, поскольку, по их мнению, кабинет министров не выполняет свои функции и обещания.

Отдельную колонну представляли зоозащитники, которые выступали за права животных, призывали строить приюты, а не усыплять бездомных кошек и собак.

Активисты левых сил принесли множество портретов Ленина и Сталина, звучала музыка советских лет. В рядах коммунистов были недовольные действиями подмосковного губернатора Андрея Воробьева и обманутые дольщики.

Силовики внимательно следили за ходом акции, однако полиция в происходящее не вмешивалась, задержаний не было.