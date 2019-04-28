На упрощенный порядок получения гражданства РФ смогут рассчитывать не только жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР

На упрощенный порядок получения российского гражданства смогут рассчитывать не только жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но также ряд других категорий граждан Украины. Согласно подписанному президентом указу, речь идет о тех, кто родился и постоянно проживал в Крыму, но выехал за пределы этого региона, а также их дети, супруги и родители. Также получить гражданство России смогут украинцы, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство и удостоверение беженца.

Упрощенный порядок получения российского гражданства будет действовать в отношении граждан Сирии, Афганистана, Ирака и Йемена, которые родились на территории России в советское время.

Указ Владимира Путина поможет людям трудоустроиться, а в отдельных случаях можно говорить о спасении их жизней. Так считает член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Срок рассмотрения заявлений от граждан, упомянутых в указе президента, не должен превышать три месяца.



Решением о принятии упрощенного порядка получения гражданства для жителей ряда стран власти подкрепляют свою инициативу о выдаче российских паспортов украинцам непровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.

«Решение появилось для того, чтобы мотивировать закон об упрощенном принятии гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Это всего лишь фигура прикрытия, не более того», — сказал он.

В.Соловей добавил, что авторы инициативы явно не рассчитывают, что таких людей будет много.

«Если таковые найдутся, то число будет мизерным. Видимо, кто-то из аналитиков подготовил эту инициативу, и в последнюю минуту решили. Теперь всему миру будет понятно, что мы заботимся не только о жителях ДНР и ЛНР, как уверяет украинская пропаганда, мы вообще о людях заботимся. Здесь же расчет, что таковых просто не окажется. Это чрезвычайно экзотическая формула, и выглядит она, конечно, не очень убедительно», — отметил политолог.