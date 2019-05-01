На упрощенный порядок получения гражданства РФ смогут рассчитывать не только жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР

На упрощенный порядок получения российского гражданства смогут рассчитывать не только жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но также ряд других категорий граждан Украины. Согласно подписанному президентом указу, речь идет о тех, кто родился и постоянно проживал в Крыму, но выехал за пределы этого региона, а также их дети, супруги и родители. Также получить гражданство России смогут украинцы, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство и удостоверение беженца.

Упрощенный порядок получения российского гражданства будет действовать в отношении граждан Сирии, Афганистана, Ирака и Йемена, которые родились на территории России в советское время.