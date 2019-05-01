Южноафриканская спортсменка Кастер Семеня должна будет принимать гормоны для участия в соревнованиях по легкой атлетике. Об этом заявил генеральный секретарь спортивного арбитражного суда в Лозанне Метью Риб. По его словам, спортсменке нужно будет снижать уровень тестостерона. Сегодня суд отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионке, которые касались правил допуска к соревнованиям лиц с повышенным уровнем тестостерона. Ранее сообщалось, что Международная федерация намерена признать Семеню мужчиной, который ощущает себя женщиной.