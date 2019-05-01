Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50-ти неделям заключения за нарушение условий выхода под залог

Суд в Лондоне приговорил основателя Викиликс Джулиана Ассанжа к 50-ти неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Суд не увидел смягчающих обстоятельств. Сам Ассанж воспринял приговор спокойно, отмечают местные СМИ.

Несколько недель назад власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа. Завтра основатель Викиликс вновь будет должен явиться в суд, который будет рассматривать вопрос о его экстрадиции в США.