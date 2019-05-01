CAS отклонил протест Семени к IAAF по допуску спортсменок с  повышенным тестостероном

Международный спортивный арбитраж отклонил апелляцию южноафриканской легкоатлетки, двукратной олимпийской чемпионки на решение международной федерации этого вида спорта, которое фактически запрещает ей выступать среди женщин.

Международная федерация легкой атлетики, ввела новый объективный критерий участия в женских соревнованиях, а именно установила предельный уровень мужского гормона тестостерона, с которым можно выступать среди девушек. Установленная планка в три раза превышает обычные женские величины, но у Семени этот показатель от природы выше даже этого предела. Сторона спортсменки требовала отменить правила, называя их несправедливыми и дискриминационными, но арбитраж отклонил апелляцию. Бегунье предписывается, если она конечно этого хочет, снижать уровень гормона искусственно, с помощью препаратов. В свое время она пыталась это делать, но набрала вес и потеряла в результатах. На время ей помог случай Дьюти Чанд, которая выиграла дело в КАС, опротестовав тестостероновые границы. Ее противникам не удалось доказать, что тестостерон вообще влияет на результаты, поскольку тогда еще не было соответствующих исследований.

Международная Федерация провела масштабное исследование и доказало, что влияние все таки есть, но оно незначительно. Тем не менее дело Семени Федерация выиграла.