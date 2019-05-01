Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50-ти неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году

Лондонский суд приговорил основателя Викиликс Джулиана Ассанжа к 50-ти неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Сам Ассанж через своих адвокатов выразил сожаление в связи со своими поступками. Еще одно судебное заседание по делу Ассанжа назначено на завтра. Оно будет посвящено рассмотрению вопроса об экстрадиции в США, где Ассанжа обвиняют в разглашении секретной информации.