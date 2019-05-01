Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призывает своих сторонников продолжить акции протеста

Их цель – прекращение узурпации, подчеркнул Гуайдо.

В свою очередь, президент Мадуро называет выступление сторонников оппозиции попыткой государственного переворота. Участники беспорядков будут наказаны, обещает Мадуро.

Президент Венесуэлы, столкнувшись с протестами, был готов покинуть страну, но Россия его отговорила, заявил СNN госсекретарь США Майкл Помпео. Помпео пообещал, что США усилии давление на президента Венесуэлы и его окружение.

Россия призывает все стороны конфликта в Венесуэле к диалогу, — сказала в эфире НТВ официальный представитель МИДа Мария Захарова. Российский МИД назвал ложью слова Помпео о том, что Россия отговорила Николаса Мадуро уезжать из Венесуэлы.