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14:08, 01 мая 2019

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призывает своих сторонников продолжить акции протеста

Их цель – прекращение узурпации, подчеркнул Гуайдо.

В свою очередь, президент Мадуро называет выступление сторонников оппозиции попыткой государственного переворота. Участники беспорядков будут наказаны, обещает Мадуро.

Президент Венесуэлы, столкнувшись с протестами, был готов покинуть страну, но Россия его отговорила, заявил СNN госсекретарь США Майкл Помпео. Помпео пообещал, что США усилии давление на президента Венесуэлы и его окружение.

Россия призывает все стороны конфликта в Венесуэле к диалогу, — сказала в эфире НТВ официальный представитель МИДа Мария Захарова. Российский МИД назвал ложью слова Помпео о том, что Россия отговорила Николаса Мадуро уезжать из Венесуэлы.



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