Для того, чтобы поучаствовать в московской Монстрации, её участникам, а это несколько десятков человек, пришлось присоединиться к Левому маршу. Его представителей значительно о больше. Он согласован и для него отведена одна из тихих и обычно остающихся в стороне от туристов улиц Красной песни, неподалёку от Киноцентре Соловей и Московского зоопарка. Здесь собралось несколько сотен человек, довольно много красных флагов, есть полотна движения бессрочный протест, транспаранты в поддержку Нового величия, Сенцова и Кольченко. Ну и среди прочего — много весёлых лозунгов — «Ты один на районе» , «Псих труд май» , «Веганство — шаг в будущее» «Остановите фарш» , «Будушее за грибами» , «Хватит кормить канзас» , «Чтоб да, так нет», все это в разноцветье головных уборов, значков, плакатов, портретов Ильича, записей «Я выживу и перезвоню», «Нам хана», «Мы проиграли в холодной воде», Колонна психоактивных идет под лозунгом защиты прав людей с душевным расстройства ми, но они несмотря на позитивные лозунги держатся несколько особняком. Здесь люди самого разного возраста, с заверниями, что идут «навстречу утренней заре», а «жизнь измеряется не годами, а блинами», «всем света и добра, поскольку феминитив дышит, где хочет, а все вокруг всего лишь снится» . Всё проходит при замечательной солнечной погоде, в сопровождении скандируемых стихотворных строчек: «И норы полосатый землероек слагаются в таинственную вязь».

В этом году Московская Монстрация проходит уже во второй раз.