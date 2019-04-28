В Москве в ночь на 1 мая полиция задержала шестерых активистов

Всех отпустили после профилактической беседы в центре «Э».

Сегодня в столице состоялось первомайское шествие профсоюзов. По оценкам полиции, в нем участвовали более ста тысяч человек. Многие пользователи соцсетей жаловались, что их заставляют идти на демонстрацию под угрозой лишения премии. Однако, учителя школы № 1355 в Южном Бутове, с которыми пообщалась корреспондент «Эха Москвы», заявили, что добровольно участвуют в акции.

Порядок на акции обеспечивали полицейские, Росгвардия и дружинники.